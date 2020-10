Appello del 118: "Vanno protetti anche gli occhi" (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Proteggere gli occhi da Coronavirus è fondamentale. Mentre la protezione di naso e bocca ha trovato piena dignità di riconoscimento, gli occhi sono stati completamente dimenticati nonostante siano una delle tre porte attraverso cui entra il contagio di massa”. A dirlo è Mario Balzanelli, presidente nazionale della Sis 118, che ricorda come “il virus SARS-CoV2 si lega ai recettori ACE ampiamente presenti nella cornea e nelle congiuntive oculari, e all’interno del film lacrimale defluisce nel naso e nella gola scendendo nelle vie aeree fino ad arrivare in un momento successivo nei polmoni”.Balzanelli, per dar manforte al suo grido di allarme, porta come esempio “50 studi scientifici condotti a livello internazionale”. Per lui, è impensabile come ancora non si imponga ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Proteggere glida Coronavirus è fondamentale. Mentre la protezione di naso e bocca ha trovato piena dignità di riconoscimento, glisono stati completamente dimenticati nonostante siano una delle tre porte attraverso cui entra il contagio di massa”. A dirlo è Mario Balzanelli, presidente nazionale della Sis 118, che ricorda come “il virus SARS-CoV2 si lega ai recettori ACE ampiamente presenti nella cornea e nelle congiuntive oculari, e all’interno del film lacrimale defluisce nel naso e nella gola scendendo nelle vie aeree fino ad arrivare in un momento successivo nei polmoni”.Balzanelli, per dar manforte al suo grido di allarme, porta come esempio “50 studi scientifici condotti a livello internazionale”. Per lui, è impensabile come ancora non si imponga ...

Ultime Notizie dalla rete : Appello del Quali i limiti ed i poteri del giudice di appello in caso di applicazione illegale, e di favore, della pena per l'imputato, in assenza di impugnazione della parte pubblica? Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Polonia – Premier fa appello ai manifestanti: concentrate la vostra rabbia su di me

Caso Consip, a processo i carabinieri Scafarto e Sessa

Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha fatto appello a chi protesta in questi giorni per ... avvertendo che è mancata la disciplina necessaria a limitare la diffusione del coronavirus ...sono stati rinviati a giudizio in uno dei filoni del caso Consip. A deciderlo i giudici della seconda sezione della Corte d’appello di Roma. Entrambi erano stati prosciolti dal gup Clementina Forleo ...