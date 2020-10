Ultime Notizie Roma del 28-10-2020 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il sindaco di Milano è quello di Napoli Luigi De magistris hanno scritto una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza per richiedere chiarimenti sulle affermazioni fatte dal consulente del ministero Walter Ricciardi che ha parlato di un lockdown necessario nelle due stamattina ci siamo sentiti con il sindaco di Napoli Luigi De magistris perché ieri il consulente del Ministero della Salute il professor Ricciardi avvocato un lockdown napoli-milano spiegato sale in un video sui social abbiamo scritto al ministro per chiedergli se quello non Pignone del suo consulente on opinione del ministero nel caso fosse un opinione del ministero si è basata su dati informazioni che Il ministero e noi non abbiamo le epidemie diffuse in tutta Italia non ...