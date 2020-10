Tracciamento dei contatti, al via l’assunzione di 2mila persone tra tecnici e personale sanitario (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il clamoroso ritardo rispetto ad altri Paesi – anche se l’essere arrivati in anticipo non è certezze di successo, come accaduto nel Regno Unito – l’Italia si è finalmente mossa per potenziare l’attività di Tracciamento dei contatti delle persone positive al COVID-19 e cercare così di arginare la diffusione del virus. 2.000 persone tra personale medico e addetti all’attività amministrativa sono in fase di selezione in queste ore da parte della Protezione Civile, che dal 26 al 28 ottobre scorsi ha raccolto oltre 49mila candidature per il rafforzamento delle attività di contact tracing nel nostro Paese. Tracciamento fallito? Brusaferro (ISS) insiste: “Non molliamo, tracciare anche gli ... Leggi su blogo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il clamoroso ritardo rispetto ad altri Paesi – anche se l’essere arrivati in anticipo non è certezze di successo, come accaduto nel Regno Unito – l’Italia si è finalmente mossa per potenziare l’attività dideidellepositive al COVID-19 e cercare così di arginare la diffusione del virus. 2.000tramedico e addetti all’attività amministrativa sono in fase di selezione in queste ore da parte della Protezione Civile, che dal 26 al 28 ottobre scorsi ha raccolto oltre 49mila candidature per il rafforzamento delle attività di contact tracing nel nostro Paese.fallito? Brusaferro (ISS) insiste: “Non molliamo, tracciare anche gli ...

regionetoscana : #covid19 #coronavirus In arrivo 500 nuovi operatori per il tracciamento dei positivi e dei loro contatti. Lavoreran… - La7tv : #dimartedi La biologa Barbara Gallavotti sul Covid: 'Nell'immediato dobbiamo rallentare la crescita dei contagi. La… - Linkiesta : I dati del servizio di tracciamento di Google Maps mostrano che, con la crescita dei contagi, aumenta il numero di… - ChiaromonteP : RT @jacopo_iacoboni: La mia idea è che, per come stiamo messi come struttura sanitaria, tamponi, e tracciamento, trasporti locali, il lockd… - straditeresa : RT @christianrocca: La terra dei Trojan Il paese in cui il tracciamento non si può fare per ragioni di privacy, ma con le intercettazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Tracciamento dei Protezione Civile, 49mila rispondono al bando per il tracciamento Corriere della Sera Coronavirus: quasi raddoppiate notifiche esposizione Immuni in una settimana

Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Sono quasi raddoppiate le notifiche di esposizione inviate dalla app Immuni per il tracciamento del coronavirus.

Tracciamento dei contatti, al via l’assunzione di 2mila persone tra tecnici e personale sanitario

Il tracciamento dei contatti in Italia potrà contare su 2mila nuove assunzioni tra tecnici e personale sanitario almeno fino al 31 gennaio.

Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Sono quasi raddoppiate le notifiche di esposizione inviate dalla app Immuni per il tracciamento del coronavirus.Il tracciamento dei contatti in Italia potrà contare su 2mila nuove assunzioni tra tecnici e personale sanitario almeno fino al 31 gennaio.