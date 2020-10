Scala, altri sei positivi: in quarantena l'intera orchestra (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ottobre 2020 - Con la scoperta di altri 6 nuovi positivi al coronavirus tra gli artisti scatta la quarantena per tutta l'orchestra del Teatro alla Scala di Milano . "I risultati dei tamponi ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ottobre 2020 - Con la scoperta di6 nuovial coronavirus tra gli artisti scatta laper tutta l'del Teatro alladi Milano . "I risultati dei tamponi ...

TgLa7 : #Scala: altri 6 #positivi, tutta l'orchestra in #quarantena - Minutza2 : RT @Patty66509580: Coronavirus, altri sei positivi al Teatro della Scala: l’intera orchestra in quarantena - RogerHalsted : Ancora si nega la trasmissione airborne (#aerosol)? #Coronavirus Milano, altri 6 positivi tra artisti della #Scala.… - soleterramare : RT @Patty66509580: Coronavirus, altri sei positivi al Teatro della Scala: l’intera orchestra in quarantena - soniabetz1 : RT @Patty66509580: Coronavirus, altri sei positivi al Teatro della Scala: l’intera orchestra in quarantena -