Roberta Ragusa | parla la figlia Alessia Logli | “Non posso più rimanere lì”

Leggi su viagginews

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La parola è in mano addie Antonio. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni. Ladie Antonio, si è lasciata andare in un’intervista per il magazine Oggi. La ragazza ha raccontato la sua situazione attuale, dopo tutto quello che è accaduto. Riprendersi … L'articolola: “Nonpiùlì” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com