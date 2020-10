Regeni: pm Roma verso chiusura delle indagini (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 28 OTT - La Procura di Roma è pronta a chiudere le indagini in relazione al rapimento, alle torture e all'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso nel febbraio 2016 al ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, -, 28 OTT - La Procura diè pronta a chiudere lein relazione al rapimento, alle torture e all'omicidio di Giulio, il ricercatore italiano ucciso nel febbraio 2016 al ...

