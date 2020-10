Norvegia, l’arbitro fa coming out: “Sono omosessuale. Per me è stata una parte del tutto naturale della vita” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’arbitro norvegese Tom Harald Hagen qualche giorno fa ha fatto coming-out in un’intervista al quotidiano norvegese Glamdalen: “È il momento di dire che sono omosessuale”. Il fatto è che il 42enne scandinavo non è un arbitro qualunque: è considerato fra i migliori in Norvegia, oltre ad essere diventato internazionale dal 2009. E la sua dichiarazione potrebbe rappresentare un duro colpo agli stereotipi machisti e omofobi che inquinano il mondo del calcio. “Sono sicuro che da questo verranno solo cose positive. Per me è sempre stata una parte del tutto naturale della vita”, ha continuato l’arbitro, che non si è risparmiato dall’ironizzare su quanto accaduto durante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’arbitro norvegese Tom Harald Hagen qualche giorno fa ha fatto-out in un’intervista al quotidiano norvegese Glamdalen: “È il momento di dire che sono”. Il fatto è che il 42enne scandinavo non è un arbitro qualunque: è considerato fra i migliori in, oltre ad essere diventato internazionale dal 2009. E la sua dichiarazione potrebbe rappresentare un duro colpo agli stereotipi machisti e omofobi che inquinano il mondo del calcio. “Sono sicuro che da questo verranno solo cose positive. Per me è sempreunadelvita”, ha continuato l’arbitro, che non si è risparmiato dall’ironizzare su quanto accaduto durante ...

clikservernet : Norvegia, l’arbitro fa coming out: “Sono omosessuale. Per me è stata una parte del tutto naturale della vita” - Noovyis : (Norvegia, l’arbitro fa coming out: “Sono omosessuale. Per me è stata una parte del tutto naturale della vita”) Pl… - fattoquotidiano : Norvegia, l’arbitro fa coming out: “Sono omosessuale. Per me è stata una parte del tutto naturale della vita” - justLionl : RT @repubblica: Norvegia, l'arbitro Tom Harald Hagen rompe il tabù: 'Sono omosessuale' [di Gianluca Strocchi] [aggiornamento delle 12:54] h… - repubblica : Norvegia, l'arbitro Tom Harald Hagen rompe il tabù: 'Sono omosessuale' [di Gianluca Strocchi] [aggiornamento delle… -