"Non è possibile…". Al GF Vip il crollo di Francesco Oppini (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Momenti tutt'altro che facili nella Casa del 'Grande Fratello Vip' per Francesco Oppini. Le pesanti accuse nei suoi confronti lo stanno mettendo a dura prova ed è per questo che nelle scorse ore ha avuto un crollo emotivo. Il figlio di Alba Parietti non ce l'ha fatta a contenere le sue emozioni e a non piangere, mentre era intento a discutere con Patrizia De Blanck. Presenti durante questo suo sfogo anche Massimiliano Morra, Enock e Pierpaolo Pretelli, con quest'ultimo che lo ha tranquillizzato. Non gli va proprio giù a Oppini di essere considerato unicamente come stratega, ovvero come colui che usa strategie esclusivamente per scopi personali. In molti non credono che nei suoi gesti ci sia spontaneità e sincerità ed è per questo che è stato ...

