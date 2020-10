Nedved: «La frase sui tamponi? So cosa sta provando CR7» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «La frase sui tamponi? Non voglio entrare nel discorso fatto, sentendolo so cosa sta provando, so le difficoltà che sta attraversando, stando bene vorrebbe spaccare il mondo e vorrebbe non saltare partite così». Così il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, intervistato da Sky prima dell’inizio della sfida tra i bianconeri e il Barcellona ha detto … L'articolo Nedved: «La frase sui tamponi? So cosa sta provando CR7» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Lasui? Non voglio entrare nel discorso fatto, sentendolo sosta, so le difficoltà che sta attraversando, stando bene vorrebbe spaccare il mondo e vorrebbe non saltare partite così». Così il vicepresidente della Juventus, Pavel, intervistato da Sky prima dell’inizio della sfida tra i bianconeri e il Barcellona ha detto … L'articolo: «Lasui? SostaCR7» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

