Juventus, Ronaldo furioso: "Il tampone è una cavolata" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La notizia che tutti i tifosi aspettavano alla fine non è arrivata. Nella tarda serata di ieri è stato comunicato dalla Juventus che il tampone di Cristiano Ronaldo è nuovamente risultato positivo. Questo vuol dire che non potremo vedere il fuoriclasse portoghese in campo questa sera con in Barcellona e ciò, a quanto pare, ha mandato su tutte le furie il 5 volte Pallone D'oro che su Instagram ha commentato così la notizia: "Mi sento bene e in forma, il tampone è una cavolata". Non deve averla presa benissimo CR7, che si sentiva prontissimo per poter scendere in campo nel match di Champions con la sua Juventus. LEGGI ANCHE: Juventus-Barcellona, parla Marchisio: "Dissi di no al Real Madrid" LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

