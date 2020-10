Golf: covid; salta Par 3, il torneo con figli e nipoti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - Dal 1960 non s'è giocato solo nel 2017 per maltempo. Stavolta a far saltare il grande show che precede il Masters Tournament di Golf è l'emergenza sanitaria che ad Augusta non ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - Dal 1960 non s'è giocato solo nel 2017 per maltempo. Stavolta a farre il grande show che precede il Masters Tournament diè l'emergenza sanitaria che ad Augusta non ...

satellix1966 : Il covid si contrae giocando a golf #casalino - MilenaLazzaroni : RT @Internazionale: Gioca a golf mentre aspetti che il covid svanisca nel nulla. Le regole per diventare Trump. - mariland65 : @ildelfinogiulio @WolfTheoriginal L'attività motoria è consentita solo in forma individuale e all'aperto, di qui il… - alias16g : RT @Ferula18: Un vecchio golf, era di mio padre (il suo preferito). Ogni anno lo lavo e lo ripongo avvolto in carta sottile. È liso, in alc… - ottovanz : RT @Internazionale: Gioca a golf mentre aspetti che il covid svanisca nel nulla. Le regole per diventare Trump. -

Ultime Notizie dalla rete : Golf covid Covid: Cambiaghi, "Open d'Italia golf esempio sicurezza" - Open d'Italia Agenzia ANSA Covid: salta il Par 3, torneo con figli e nipoti

Stavolta a far saltare il grande show che precede il Masters Tournament di golf è l'emergenza sanitaria che ad Augusta ... Sarà un Masters dunque atipico e non solo per via dello slittamento, causa ...

Baseball, World Series: Los Angeles Dodgers campioni dopo 32 anni. La città fa il bis di gloria con i Lakers

Battuti 3-1 i Tampa Bay Rays in gara 6, serie chiusa sul 4-2. L.A. rivive una doppietta storica basket-baseball dopo quella del 1988 quando nei Lakers giocava Magic Johnson, oggi uno dei co-proprietar ...

Stavolta a far saltare il grande show che precede il Masters Tournament di golf è l'emergenza sanitaria che ad Augusta ... Sarà un Masters dunque atipico e non solo per via dello slittamento, causa ...Battuti 3-1 i Tampa Bay Rays in gara 6, serie chiusa sul 4-2. L.A. rivive una doppietta storica basket-baseball dopo quella del 1988 quando nei Lakers giocava Magic Johnson, oggi uno dei co-proprietar ...