Giulia De Lellis esce allo scoperto: primo weekend d’amore con Carlo Beretta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo le polemiche degli ultimi giorni e i dubbi, che Giulia De Lellis avesse tradito Andrea Damante in seguito al suo incontro con Carlo Beretta, l’influencer esce allo scoperto e viene paparazzata proprio con il rampollo durante il weekend. Giulia, che nei giorni scorsi ha rivelato ai followers d’avere una nuova frequentazione, non può più nascondersi e anche se ha tentato di non rivelare l’identità del suo nuovo boyfriend oggi non può più negare. Il settimanale Chi ha infatti pubblicato le immagini del weekend romantico che Giulia e Carlo hanno trascorso in Franciacorta, tra relax e degustazioni la coppia si è concessa due ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo le polemiche degli ultimi giorni e i dubbi, cheDeavesse tradito Andrea Damante in seguito al suo incontro con, l’influencere viene paparazzata proprio con il rampollo durante il, che nei giorni scorsi ha rivelato ai followers d’avere una nuova frequentazione, non può più nascondersi e anche se ha tentato di non rivelare l’identità del suo nuovo boyfriend oggi non può più negare. Il settimanale Chi ha infatti pubblicato le immagini delromantico chehanno trascorso in Franciacorta, tra relax e degustazioni la coppia si è concessa due ...

