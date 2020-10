Benevento | compensi per i componenti dei seggi | ecco l’iter da seguire

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl dirigente dell’Ufficio Elettorale, Gennaro Santamaria, rende noto che la banca UNICREDIT, tesoreria dell’Ente, ha evidenziato la difficoltà ad effettuare i pagamenti per cassa deideideielettorali relativi alla recente consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020, in quanto l’attuale stato di emergenza sanitaria dovuta al Covid -19 ha determinato la riduzione del personale in presenza ed ha imposto un’organizzazione responsabile dei servizi allo sportello al fine di evitare assembramenti. Pertanto, si invitano gli interessati a voler comunicare, entro e non oltre il 02/11/2020, tramite mail all’indirizzo ufficioelettorale@comunebn.it il proprio IBAN per consentire il pagamento attraverso l’accredito sul proprio ...