“Basta così, me ne vado!”. Caos a UeD: Valentina Autiero esce dallo studio sconvolta e in lacrime (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A Uomini e Donne i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Come il litigio che ha visto protagoniste Valentina Autiero e Aurora Tropea. Tutto inizia quando Aurora accusa Valentina di aver condiviso sui social le sue foto con Germano, durante un weekend che hanno trascorso insieme. Secondo le anticipazioni di NewsUeD, le parole di Aurora causano una forte reazione da parte di Valentina che vuole in tutti i modi difendersi dall’accusa. Quando la Autieri parte all’attacco dicendo di sentirsi ormai la fidanzata di Germano, scoppia il Caos in studio. (Continua dopo la foto) Valentina inizia a piangere: ammette di volersi vivere la storia con Germano: così ha voluto condividere le foto sui social come fossero una coppia. Da parte sua, Aurora ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A Uomini e Donne i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Come il litigio che ha visto protagonistee Aurora Tropea. Tutto inizia quando Aurora accusadi aver condiviso sui social le sue foto con Germano, durante un weekend che hanno trascorso insieme. Secondo le anticipazioni di NewsUeD, le parole di Aurora causano una forte reazione da parte diche vuole in tutti i modi difendersi dall’accusa. Quando la Autieri parte all’attacco dicendo di sentirsi ormai la fidanzata di Germano, scoppia ilin. (Continua dopo la foto)inizia a piangere: ammette di volersi vivere la storia con Germano: così ha voluto condividere le foto sui social come fossero una coppia. Da parte sua, Aurora ...

