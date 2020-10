Aumentano i casi a Rende: scuole chiuse fino a sabato (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sale l’allerta a Rende, alle porte di Cosenza. Il sindaco Marcello Manna ha ordinato la chiusura di tutte le scuole del territorio per 3 giorni motivando la decisione con l’aumento dei contagi e dalle numerose segnalazioni dell’esito positivo di tamponi rapidi su soggetti residenti o dimoranti nel comune, nonché di insegnanti e alunni delle scuole e dai loro genitori. Con l’ordinanza n. 464 del 28 ottobre 2020, Manna, preso atto della difficoltà di processare con la necessaria celerità i tamponi, ha disposto l’immediata sospensione in via cautelativa delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado afferenti i tre istituti comprensivi (Rende Centro – Rende ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sale l’allerta a, alle porte di Cosenza. Il sindaco Marcello Manna ha ordinato la chiusura di tutte ledel territorio per 3 giorni motivando la decisione con l’aumento dei contagi e dalle numerose segnalazioni dell’esito positivo di tamponi rapidi su soggetti residenti o dimoranti nel comune, nonché di insegnanti e alunni dellee dai loro genitori. Con l’ordinanza n. 464 del 28 ottobre 2020, Manna, preso atto della difficoltà di processare con la necessaria celerità i tamponi, ha disposto l’immediata sospensione in via cautelativa delle attività didattiche in presenza per tutte ledell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado afferenti i tre istituti comprensivi (Centro –...

