Altri 10 Honor e Huawei aggiunti al programma beta EMUI 11 il 28 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ci sono anche oggi 28alcune indicazioni interessanti che arrivano direttamente dal mondo, considerando il fatto chedieci dispositivi sono statiufficialmente alrelativo all’aggiornamento con11. Un segnale significativo, con cui il produttore asiatico mira a far comprendere a tutti che lo sviluppo software del pacchetto non sia in corso solo coi top di gamma lanciati in questi mesi, almeno stando a quanto abbiamo avuto modo di raccogliere in giornata. Dunque, un altro tassello da aggiungere a questo libro, dopo il capitolo che abbiamo avuto modo di esaminare pochi giorni fa con un altro articolo in merito. Per farvela breve, dieci dispositivie ...