Zac Efron si è fidanzato ufficialmente con Vanessa Valladares?

È uno degli ultimi scapoli d'oro di Hollywood, Zac Efron, e presto potrebbe non essere più sulla piazza. Il condizionale è d'obbligo quando si tratta di star, specie in tempi in cui i matrimoni low profile, meglio se segretissimi, sono diventati il nuovo must, ma stando a diverse riviste di gossip l'attore, diventato famoso giovanissimo grazie ad High School Musical, si sarebbe fidanzato ufficialmente con Vanessa Valladares, modella australiana part time che frequenta dalla scorsa estate.

Un amico di Zac Efron ha rivelato dei dettagli sulla relazione tra l’attore e Vanessa Valladares

Sono molto dolci e adorabili". Kylie Sandilands ha anche svelato che è stata Vanessa Valladares a organizzare il party di compleanno di Zac Efron: "Lei sapeva tutto, ha messo insieme l'intera cosa.

Sono molto dolci e adorabili". Kylie Sandilands ha anche svelato che è stata Vanessa Valladares a organizzare il party di compleanno di Zac Efron: "Lei sapeva tutto, ha messo insieme l'intera cosa.