Vuelta a España 2020, domani micidiale arrivo in salita. Alto de Moncalvillo: Carapaz difende la rossa, Roglic deve rispondere (Di martedì 27 ottobre 2020) La Vuelta di Spagna 2020 è ormai entrata nel vivo e l’ottava tappa, in programma domani (mercoledì 28 ottobre), rappresenta uno snodo cruciale per gli uomini di classifica. Dopo una prima settimana particolarmente impegnativa, si torna a fare subito sul serio perché è previsto un arrivo in salita: il traguardo è posto in cima al micidiale Alto de Moncalvillo, 164 km dopo essere partiti da Logroño. La prima parta della frazione è particolarmente mossa, dopo 104 km incomincia la salita al Puerto de la Rasa (secondo categoria) dalla cui cima mancheranno 50 km all’arrivo. Lunga discesa, tratto pianeggiante e poi si imbocca l’erta conclusiva: 8,3 km al 9,2% ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) Ladi Spagnaè ormai entrata nel vivo e l’ottava tappa, in programma(mercoledì 28 ottobre), rappresenta uno snodo cruciale per gli uomini di classifica. Dopo una prima settimana particolarmente impegnativa, si torna a fare subito sul serio perché è previsto unin: il traguardo è posto in cima alde, 164 km dopo essere partiti da Logroño. La prima parta della frazione è particolarmente mossa, dopo 104 km incomincia laal Puerto de la Rasa (secondo categoria) dalla cui cima mancheranno 50 km all’. Lunga discesa, tratto pianeggiante e poi si imbocca l’erta conclusiva: 8,3 km al 9,2% ...

