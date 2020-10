Ultime Notizie Roma del 27-10-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione notte di tensione in diverse città d’Italia per le proteste contro le chiusure decise dal governo con il dpcm del 24 ottobre per fronteggiare la seconda Ondata della pandemia di coronavirus particolarmente calda la situazione a Torino e Milano Trump canta Vittoria al Senato conferma la nomina del giudice Barrett il Senato ha approvato 52 a 48 la conferma la corte suprema di Neymar età 48 anni sette figli Cattolica conservatrice antiabortista e il terzo giudice della corte suprema scelta dal Tycoon prima di lui solo Ronald Reagan era riuscito in questa impresa coronavirus i dati del Ministero della Salute sull’andamento del contagio in Italia oggi 17012 nuovi casi 141 decessi 124686 tamponi nelle ...