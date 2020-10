Serie A | Walter Ricciardi | “La bolla è un’ipotesi fattibile”

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Giocare in una, controllare in maniera forte il personale e lo staff, con questa circolazione del virus, e’ un’ipotesi fattibile“. Lo ha detto il consulente del Ministero della Salute,, a Tiki Taka, commentando la possibilità di risolvere l’emergenza coronavirus nell’ambito del calcio con unain stile NBA: “Non c’e’ dubbio, quello era un protocollo elaborato in una fase dell’epidemia calante. In questo momento e’ anche peggio di marzo. Quindi dobbiamo naturalmente rivedere le cose alla luce di questo”.

"Il calcio in alcune aree del Paese si deve fermare, bastano 2 o 3 settimane per risollevare la situazione", così Walter Ricciardi consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza che lancia un ...Ecco Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza ... "Io sto dalla parte dell'Asl che ha applicato i protocolli per non far diffondere il virus". Il tema della Serie A, come degli ...