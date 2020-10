Scuola, mancano all’appello 900mila banchi. Un altro fallimento targato Arcuri-Azzolina (Di martedì 27 ottobre 2020) Il tandem Azzolina-Arcuri continua a fare faville. Dopo i clamorosi ritardi su tutti fronti, con la Scuola al primo posto, oggi ci andiamo a concentrare su un aspetto in particolare, forse quello che aveva creato più polemiche in estate e che alla fine si era rivelato così assurdo da diventare quasi ironico. Parliamo del tema dei banchi. No, non quelli a rotelle. Ma quelli “normali” che servirebbero per garantire il distanziamento sociale nelle classi. Classi che, va detto, sono rimase comunque dei pollai, al contrario di quanto promesso dalla Azzolina. Una delle tante promesse non mantenute, pratica, questa, che la vede in perfetta sintonia col supercommissario Arcuri. E dunque, all’appello, al 27 ottobre, con la Scuola iniziata da un ... Leggi su ilparagone (Di martedì 27 ottobre 2020) Il tandemcontinua a fare faville. Dopo i clamorosi ritardi su tutti fronti, con laal primo posto, oggi ci andiamo a concentrare su un aspetto in particolare, forse quello che aveva creato più polemiche in estate e che alla fine si era rivelato così assurdo da diventare quasi ironico. Parliamo del tema dei. No, non quelli a rotelle. Ma quelli “normali” che servirebbero per garantire il distanziamento sociale nelle classi. Classi che, va detto, sono rimase comunque dei pollai, al contrario di quanto promesso dalla. Una delle tante promesse non mantenute, pratica, questa, che la vede in perfetta sintonia col supercommissario. E dunque, all’appello, al 27 ottobre, con lainiziata da un ...

kyjmoxn : io sto a scuola e non posso ma moa pls mancano due ore streammate???? - ladykeit : @FinallyMario Andate a scuola, tu e tuo fratello. Non è mai troppo tardi, vi mancano le basi di un ragionamento logico. - blancherie_ : RT @Petartrzz: Mancano risorse per sanità, scuola, ammortizzatori sociali e trasporti ma questi si rifanno il lifting. - xcaptainswanxx_ : Sono andata a scuola guida e poi per tornare a casa sono passata dalla Piazza sopra casa mia. Non sapete che triste… - angykags : spoiler jbhk . . . . . mi mancano i miei figli i can't ritrovare gli screen fa male soprattutto dopo il capitolo 71… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola mancano Scuola, mancano insegnanti di sostegno nel Sulcis: la denuncia dei sindacati Cagliaripad Nuovo dpcm, Crisanti: “Mancano misure per regolare i trasporti, occasione pazzesca di assembramenti”

"Manca secondo me un vero e proprio provvedimento per regolare ... con la possibilità di fare lezione anche il pomeriggio e con gli ingressi per la scuola secondaria superiore non prima delle 9.

E’ mancato il maresciallo maggiore degli Alpini, Sergio Bonessio

ANDORNO MICCA – E’ mancato l’alpino Sergio Bonessio ... Nel 1966 si arruola presso la Scuola Allievi Sottufficiali di Viterbo da qui nel gradi di Sergente viene trasferito presso la banda ...

"Manca secondo me un vero e proprio provvedimento per regolare ... con la possibilità di fare lezione anche il pomeriggio e con gli ingressi per la scuola secondaria superiore non prima delle 9.ANDORNO MICCA – E’ mancato l’alpino Sergio Bonessio ... Nel 1966 si arruola presso la Scuola Allievi Sottufficiali di Viterbo da qui nel gradi di Sergente viene trasferito presso la banda ...