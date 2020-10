Rivolta a Milano | negli scontri anarchici e immigrati Ma Open tira fuori i neofascisti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott – In tutta Italia, da nord a sud, stanno andando in scena manifestazioni contro le restrizioni imposte da Dpcm governo. Una rabbia crescente generata in particolare dalle chiusure alle 18 che ammazzano l’economia e affossano categorie di lavoratori già stremate dal lungo lockdown primaverile. La gran parte delle manifestazioni sono state del tutto pacifiche, ma non si può dire lo stesso di quanto successo ieri sera a. Nel capoluogo lombardo circa duecento persone, al grido di “Libertà, Libertà” e “Vogliamo i soldi”, hanno sfilato lungo corso Buenos Aires. La protesta è però degenerata in una guerriglia urbana, con lanci di petardi, pietre e bottiglie di vetro. Alcuni manifestanti hanno messo a ferro e fuoco le vie del centro devastando i dehors dei locali e tentando pure un ...