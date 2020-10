Reggiana, ora i positivi sono 29: il comunicato del club (Di martedì 27 ottobre 2020) La Reggiana ha annunciato due nuovi casi di positività al Coronavirus: ora i contagiati sono 29. Il comunicato ufficiale «AC Reggiana comunica che – dagli accertamenti effettuati nelle ultime ore sui componenti del gruppo squadra negativi ai controlli svolti in seguito alla trasferta di Ascoli – sono emersi due nuovi casi di positività al Covid-19, riguardanti un calciatore e un membro dello staff tecnico. La situazione coinvolge ad oggi 29 tesserati: 22 calciatori e 7 componenti dello staff». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Laha annunciato due nuovi casi dità al Coronavirus: ora i contagiati29. Ilufficiale «ACcomunica che – dagli accertamenti effettuati nelle ultime ore sui componenti del gruppo squadra negativi ai controlli svolti in seguito alla trasferta di Ascoli –emersi due nuovi casi dità al Covid-19, riguardanti un calciatore e un membro dello staff tecnico. La situazione coinvolge ad oggi 29 tesserati: 22 calciatori e 7 componenti dello staff». Leggi su Calcionews24.com

ILupobianco : RT @livedisagree1: @ILupobianco per ora negli altri sta covando ora fra poco gli sbomba tipo genoa e reggiana - livedisagree1 : @ILupobianco per ora negli altri sta covando ora fra poco gli sbomba tipo genoa e reggiana - fit_village : RT @TuttoRegia: Lorenzo #Staiti ha rescisso il contratto con la #Reggiana: ora è un nuovo giocatore del #Lentigione - TuttoRegia : Lorenzo #Staiti ha rescisso il contratto con la #Reggiana: ora è un nuovo giocatore del #Lentigione… - haaalandismo : RT @CiapGiacomo: ??????ULTIM'ORA?????? #Sarri firma con la #Fiorentina solo per dimostrare a @NicoSchira che la Viola è una big. Inoltre #Comm… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana ora UFFICIALE - Staiti lascia la Reggiana, ora è un giocatore del Lentigione TuttoReggiana Coronavirus, altri due casi positivi in casa Reggiana. Situazione sempre più complicata

"AC Reggiana comunica che – dagli accertamenti effettuati nelle ultime ore sui componenti del gruppo squadra negativi ai controlli svolti in seguito alla trasferta di Ascoli – sono emersi due nuovi ...

Reggiana, ora i positivi sono 29: il comunicato del club

«AC Reggiana comunica che – dagli accertamenti effettuati nelle ultime ore sui componenti del gruppo squadra negativi ai controlli svolti in seguito alla trasferta di Ascoli – sono emersi due nuovi ...

"AC Reggiana comunica che – dagli accertamenti effettuati nelle ultime ore sui componenti del gruppo squadra negativi ai controlli svolti in seguito alla trasferta di Ascoli – sono emersi due nuovi ...«AC Reggiana comunica che – dagli accertamenti effettuati nelle ultime ore sui componenti del gruppo squadra negativi ai controlli svolti in seguito alla trasferta di Ascoli – sono emersi due nuovi ...