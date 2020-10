Raccomandazioni del Dpcm, nessuna sanzione per chi le viola (Di martedì 27 ottobre 2020) nessuna sanzione per chi non seguisse le “Raccomandazioni” indicate nel nuovo Dpcm 24 ottobre. Lo chiarisce Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, con una circolare indirizzata ai commissari di governo per le Province autonome di Trento e Bolzano e al presidente della Regione Valle d’Aosta. “L’inosservanza delle ‘Raccomandazioni’ – si legge – per contenere la diffusione dell’epidemia da coronavirus non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l’irrogazione di sanzioni”. PRUDENZA E RESPONSABILITÀ Nella circolare si sottolinea che si tratta di indicazioni, contenute nel Dpcm, che hanno carattere “esortativo”, formulate appunto in termini di ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020)per chi non seguisse le “” indicate nel nuovo24 ottobre. Lo chiarisce Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, con una circolare indirizzata ai commissari di governo per le Province autonome di Trento e Bolzano e al presidente della Regione Valle d’Aosta. “L’inosservanza delle ‘’ – si legge – per contenere la diffusione dell’epidemia da coronavirus non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l’irrogazione di sanzioni”. PRUDENZA E RESPONSABILITÀ Nella circolare si sottolinea che si tratta di indicazioni, contenute nel, che hanno carattere “esortativo”, formulate appunto in termini di ...

