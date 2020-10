Pakistan: bomba in una madrasa, 4 morti (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - PESHAWAR, Pakistan,, 27 OTT - Almeno quattro persone sono morte e 34 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba oggi in una madrasa a Peshawar, capitale provinciale nel nordovest del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - PESHAWAR,,, 27 OTT - Almeno quattro persone sono morte e 34 sono rimaste ferite nell'esplosione di unaoggi in unaa Peshawar, capitale provinciale nel nordovest del ...

Ultime Notizie dalla rete : Pakistan bomba Pakistan: bomba in una madrasa, 4 morti - Ultima Ora Agenzia ANSA Pakistan: bomba in una madrasa, 4 morti

Almeno quattro persone sono morte e 34 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba oggi in una madrasa a Peshawar, capitale provinciale nel nordovest del Pakistan. "L'esplosione è avvenuta durant ...

