Nuovo Dpcm, il Viminale: «Feste in casa sconsigliate ma non ci sono sanzioni» (Di martedì 27 ottobre 2020) La circolare del capo di gabinetto: «No multe e autocertificazione per le raccomandazioni». Leggi su corriere (Di martedì 27 ottobre 2020) La circolare del capo di gabinetto: «No multe e autocertificazione per le raccomandazioni».

matteosalvinimi : Sto lavorando con i nostri sindaci a un RICORSO contro il nuovo #Dpcm e a un 'piano cultura e spettacolo' per salva… - matteosalvinimi : 'Ci avete tolto il respiro'. Significative le parole accorate di Rossella Brescia. È assurdo bollare cultura e spet… - LegaSalvini : NUOVO #DPCM, SINDACI LEGA VALUTANO RICORSO AL TAR - Corriere : Nuovo Dpcm, il Viminale: «Per chi fa feste in casa nessuna sanzione» - LgxvtbxPItEqSP7 : RT @matteosalvinimi: ... nella torre d’avorio del Palazzo. Come Lega stiamo mobilitando i nostri sindaci sia contro le misure ingiuste del… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm, Conte sotto assedio tra maggioranza e opposizione Corriere della Sera Coronavirus, Bonaccini “Sbagliato dividersi, stretta indispensabile”

Sul Dpcm, Bonaccini spiega che “c’e’ stato un confronto nel ... L’obiettivo è “frenare il contagio e sostenere chi ha bisogno”. «Le nuove chiusure – aggiunge – riguardano anche attività già allo ...

Nuovo Dpcm, il Viminale: «Per chi fa feste in casa nessuna sanzione»

Chi viola le raccomandazioni del governo non rischia la multa. Lo ribadisce una circolare del capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi che però sollecita «l’adozione di comportamenti ispirati ...

Sul Dpcm, Bonaccini spiega che “c’e’ stato un confronto nel ... L’obiettivo è “frenare il contagio e sostenere chi ha bisogno”. «Le nuove chiusure – aggiunge – riguardano anche attività già allo ...Chi viola le raccomandazioni del governo non rischia la multa. Lo ribadisce una circolare del capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi che però sollecita «l’adozione di comportamenti ispirati ...