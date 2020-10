Meteo weekend Ognissanti: arriva l’ANTICICLONE AFRICANO, autunno KO (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo la fase Meteo perturbata di questa prima parte di settimana, incombe da ovest una rimonta anticiclonica che garantirà un periodo di Meteo più stabile. L’area di alta pressione di matrice subtropicale si espanderà sull’Europa Centro-Occidentale, interessando anche gran parte d’Italia. L’espansione dell’anticiclone alle medie-basse latitudini continentali verrà favorita dal contestuale rinforzo del Vortice Polare, con una profonda area ciclonica nord-atlantica che traghetterà il flusso mite zonale, con annesse perturbazioni, sul Nord Europa. Il dominio anticiclonico si prospetta duraturo e, come sovente accade con le alte pressioni nel semestre freddo, questo non sarà sinonimo ovunque. La massa d’aria nei bassi strati tenderà a ristagnare per ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo la faseperturbata di questa prima parte di settimana, incombe da ovest una rimonta anticiclonica che garantirà un periodo dipiù stabile. L’area di alta pressione di matrice subtropicale si espanderà sull’Europa Centro-Occidentale, interessando anche gran parte d’Italia. L’espansione dell’anticiclone alle medie-basse latitudini continentali verrà favorita dal contestuale rinforzo del Vortice Polare, con una profonda area ciclonica nord-atlantica che traghetterà il flusso mite zonale, con annesse perturbazioni, sul Nord Europa. Il dominio anticiclonico si prospetta duraturo e, come sovente accade con le alte pressioni nel semestre freddo, questo non sarà sinonimo ovunque. La massa d’aria nei bassi strati tenderà a ristagnare per ...

Fase di maltempo in Italia, piogge e acquazzoni anche nelle prossime ore La nostra Penisola sta attraversando una nuova fase di maltempo grazie all\'ennesimo affondo perturbato ?

