Lo scivolone del sindaco: "Covid-19 non lascia scampo…" (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Pontecagnano Faiano (Sa) – "… Il COVID-19 è una cosa seria, un virus che non lascia scampo…". Parola di Giuseppe Lanzara. Che di mestiere fa il sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano e nel cui background (è stato manager finanziario) non si scorgono titoli afferenti l'area medico-scientifica. Il suo è stato uno sfogo sull'onda emotiva della scomparsa di un concittadino o Lanzara è a conoscenza di qualcosa che il popolo non sa? In entrambi i casi sarebbe opportuno, da parte del Primo Cittadino, motivare l'uso pubblico di una affermazione tanto forte quanto delicata per le conseguenze (di tipo psicologico) che potrebbe indurre in chi malauguratamente dovesse imbattersi in un virus che, dati alla mano, determina una alta percentuale di asintomatici ...

