L'Inter non va oltre il pareggio. Contro lo Shakthar finisce 0-0 (Di martedì 27 ottobre 2020) Non supera uno striminzito 0-0 l'Inter di Antonio Conte, in trasferta in Ucraina Contro lo Shakhtar Donetsk. Ad un primo tempo giocato molto bene dai nerazzurri, ha fatto da contraltare un secondo tempo decisamente peggiore con diversi errori sotto porta. Un risultato pericoloso che complica la qualificazione in vista della doppia sfida Contro il Real Madrid. Due le traverse prese dall'Inter, una di Lukaku ed una di Barella. Tante le occasioni perse, tra cui una clamorosa con Lautaro Martinez. Nulla di fatto, reti inviolate. Resta un dubbio su un possibile fallo su Kukaku non segnalato dall'arbitro.

