Lavoratori fragili, storie di chi rischia posto e salute: “Costretti a usare le ferie per non essere licenziati. Smart-working consigliato? Per molti impossibile” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Il 25 settembre vengo convocato dalla direzione a fine turno. Vado e mi consegnano il licenziamento per superamento del periodo di comporto di malattia. Il proprietario, dopo 25 anni di lavoro, mi dice che ‘del mio caso se ne devono occupare gli enti preposti’, non certo lui”. Giovanni Sandomenico è un metalmeccanico di Minerbio, in provincia di Bologna dove lavora da un quarto di secolo, nonostante gravi problemi di salute per i quali è ancora immunodepresso col 60% di invalidità. Tra le sfortune, ha quella di far parte della categoria dei “Lavoratori fragili”, ed è tra coloro che, a causa del Covid, ha superato il “periodo di comporto“, ovvero il numero di tempo massimo di malattia che viene concesso a un dipendente. Proprio ai Lavoratori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “Il 25 settembre vengo convocato dalla direzione a fine turno. Vado e mi consegnano il licenziamento per superamento del periodo di comporto di malattia. Il proprietario, dopo 25 anni di lavoro, mi dice che ‘del mio caso se ne devono occupare gli enti preposti’, non certo lui”. Giovanni Sandomenico è un metalmeccanico di Minerbio, in provincia di Bologna dove lavora da un quarto di secolo, nonostante gravi problemi diper i quali è ancora immunodepresso col 60% di invalidità. Tra le sfortune, ha quella di far parte della categoria dei “”, ed è tra coloro che, a causa del Covid, ha superato il “periodo di comporto“, ovvero il numero di tempo massimo di malattia che viene concesso a un dipendente. Proprio ai...

IlContiAndrea : #Fedez annuncia un progetto per aiutare i lavoratori fragili dello spettacolo “in maniera concreta ma soprattutto c… - clikservernet : Lavoratori fragili, storie di chi rischia posto e salute: “Costretti a usare le ferie per non essere licenziati. Sm… - Noovyis : (Lavoratori fragili, storie di chi rischia posto e salute: “Costretti a usare le ferie per non essere licenziati. S… - AnninaEst : RT @VitoGulli: Prima spargono il panico fra i vecchi e i fragili... poi per non “Sovraccaricare il SS”?? fanno il 2º lockdown “... tanto a… - Marko_Morandi : RT @VitoGulli: Prima spargono il panico fra i vecchi e i fragili... poi per non “Sovraccaricare il SS”?? fanno il 2º lockdown “... tanto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratori fragili Lavoratori fragili, storie di chi rischia posto e salute: “Costretti a usare le ferie per non essere… Il Fatto Quotidiano Assegno lavoro Veneto, opportunità per 47mila disoccupati in Regione

Sono più di 47 mila i beneficiari dell’Assegno Lavoro Veneto, lo strumento finanziato dalla Regione del Veneto per disoccupati con più di 30 anni ...

TERMINE PRESENTAZIONE PROPOSTE AVVISO PUBBLICO "BONUS LAVORATORI MENSE E/O PULIZIE"

10/09/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G09567 del 13/08/2020 - Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i sogg ...

Sono più di 47 mila i beneficiari dell’Assegno Lavoro Veneto, lo strumento finanziato dalla Regione del Veneto per disoccupati con più di 30 anni ...10/09/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G09567 del 13/08/2020 - Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i sogg ...