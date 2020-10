Il Dpcm spegne i microfoni | Bebo Lo Stato Sociale | «Forse è il governo a non aver capito la gravità della situazione» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)La sollevazione del mondo dello spettacolo, forte ma pacifica, non si ferma. Al tema puramente economico si interseca quello valoriale dell’arte: teatri e cinema, sostengono i protagonisti del settore, rappresentano una cura spirituale che non doveva essere interrotta, soprattutto mentre i cittadini si trovano a vivere, di nuovo, unaprovante con l’emergenza Coronavirus. Non èdigerito ilfirmato il 24 ottobre, che prescrive la chiusura dei luoghicultura. Non si tratta, tuttavia, di una questione di pancia. Ma di testa: produttori cinematografici, artisti, esercenti dello spettacolo dal vivo non comprendono le ragioniserrata impostagli, dato che nelle sale e nelle platee, da metà ...