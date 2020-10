I segni più elastici dello zodiaco | controlla se c’è il tuo

Leggi su giornal

(Di martedì 27 ottobre 2020) In un mondo “testardo” e intrasingente, l’tà mentale, ossia la propensione a valutare e opportunamente cambiare opinione su un determinato argomento appare sempre più come una rarità, come se la società imponesse una sorta di rigidità mentale sempre più frequente. Proprio per questo chi è invece propenso a mettere in discussione un ragionamento viene apprezzato dai più. Ecco iquindi meno testardi: Scorpione All’apparenza sembrerebbe fuori luogo in una lista del genere, ma in realtà lo Scorpione è una sorta di testardo relativo, visto che la sua proverbiale determinazione può essere confusa come “testa dura”. In realtà essendo un segno profondo e sensibile se ascoltato, ...