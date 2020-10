Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta furiosa contro Amedeo Goria: “È da querela, Guenda non è bipolare” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Io sono il suo capro espiatorio. Guenda con me è bellicosa e bipolare come, del resto, lo è con tutti gli altri uomini che frequenta”. Sono state queste parole dette da Amedeo Goria nei confronti della figlia Guenda a scatenare le ire di Maria Teresa Ruta. Tutto è successo nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip: il conduttore Alfonso Signorini ha riproposto queste dichiarazioni del giornalista che hanno lasciato senza parole la ragazza e mandato su tutte le furie la madre. “È da querela, Guenda non è bipolare! Poi non permetto ad una persona che non sa nemmeno se sua figlia ha avuto il morbillo di parlare di una condizione fisica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “Io sono il suo capro espiatorio.con me è bellicosa e bipolare come, del resto, lo è con tutti gli altri uomini che frequenta”. Sono state queste parole dette danei confronti della figliaa scatenare le ire di. Tutto è successo nel corso dell’ultima puntata delVip: il conduttore Alfonso Signorini ha riproposto queste dichiarazioni del giornalista che hanno lasciato senza parole la ragazza e mandato su tutte le furie la madre. “È danon è bipolare! Poi non permetto ad una persona che non sa nemmeno se sua figlia ha avuto il morbillo di parlare di una condizione fisica ...

