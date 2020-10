GfVip, da Balotelli stoccata alla Ruta: predica bene poi... Ma i fan non la prendono bene (Di martedì 27 ottobre 2020) Sfogo social di Mario Balotelli contro Maria Teresa Ruta? Durante la tredicesima puntata del GfVip 5, il calciatore ha twittato: "predicano bene e razzolano male". Ma i fan si dissociano. La sorpresa con battuta sessista di Mario Balotelli al fratello Enock, concorrente del GfVip 5, è culminata in una lite furibonda tra Guenda Goria e Enock. Domenica, la figlia della Ruta ha sottolineato di essere stata toccata nella sua sensibilità di donna per quella battutaccia, specie in una società dove i femminicidi sono in crescita ("bisogna cambiare mentalità iniziando dal linguaggio"), Enock ha reagito sbattendo i pugni sul tavolo, levandosi il microfono e dicendo: "Ma chi ti credi di essere? Ma che donna sei? ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Sfogo social di Mariocontro Maria Teresa? Durante la tredicesima puntata del5, il calciatore ha twittato: "noe razzolano male". Ma i fan si dissociano. La sorpresa con battuta sessista di Marioal fratello Enock, concorrente del5, è culminata in una lite furibonda tra Guenda Goria e Enock. Domenica, la figlia dellaha sottolineato di essere stata toccata nella sua sensibilità di donna per quella battutaccia, specie in una società dove i femminicidi sono in crescita ("bisogna cambiare mentalità iniziando dal linguaggio"), Enock ha reagito sbattendo i pugni sul tavolo, levandosi il microfono e dicendo: "Ma chi ti credi di essere? Ma che donna sei? ...

