GF Vip | Matilde Brandi accusa Tommaso Zorzi di “tradimento” e Stefania Orlando sbotta VIDEO

(Di martedì 27 ottobre 2020) Serata particolarmente croccante quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. Tra confessioni, segreti e prese di posizione, anche gli scontri hanno avuto un bel peso., nonostante la sua eliminazione, è riuscita a provocare ancora la reazione di. GF Vip,di “tradimento”... L'articolo GF Vip,di “tradimento” e) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

gabrivaccargiu : Stefania Orlando: 'Nessuno mi ha scelto' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: - blogtivvu : #GFVip, Matilde Brandi accusa Tommaso Zorzi di “tradimento” e Stefania Orlando sbotta (VIDEO) - _WayOfEscape_ : Riassunto2 puntata #GFVIP Momento interessante tra le Rutas che permetterà agli altri vip di dare loro delle 'strat… - Angela91973166 : #GFVIP FATE ATTENZIONE Matilde nel discorso ha detto che Guenda e talmente forte , Se i vip della casa hanno capta… - _myfictionworld : Sentiamo il pensiero dei nostri vip usciti. Matilde... Stop #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Matilde

Eppure la puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda ieri le aveva regalato la gioia di una ... ha deciso di fare un appello per Guenda ( la Orlando invece lo aveva preferito a Matilde in passato). E ...Grande Fratello Vip, Matilde Brandi accusa Tommaso Zorzi di “tradimento” e Stefania Orlando sbotta, ecco cosa è successo.