Gara Azerbaijan iGP Manager Metropolitan | Maia si riconferma

(Di martedì 27 ottobre 2020) La copertina del GP dell’– Photo Credit:Magazine ItaliaLinovince anche laindella seconda stagione diiGPsul circuito cittadino di Baku, in. Il pilota del team Unlucky Alge è riuscito a sfruttare le sue gomme Super Soft alla partenza, superando il compagno di squadra Cocco e il polesitter Della Serra. Dietro di lui chiudono il podio Kimi Raikkonen, anche lui per la seconda volta a podio, e Mauro Della Serra, autore di una strategia pazza, ma funzionale.Bahrain iGP, monopolio delle Super Soft Subito dopo la partenza è stato facile capire che i piloti partiti con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Gara Azerbaijan

Sportface.it

Lino Maia vince anche la gara in Azerbaijan della seconda stagione di Metropolitan iGP Manager sul circuito cittadino di Baku, in Azerbaijan. Il pilota del team Unlucky Alge è riuscito a sfruttare le ...Secondo l’Uefa, infatti, non ci sono al momento le condizioni per ospitare delle gare di calci, che si disputeranno quindi in sedi alternative. Di seguito il comunicato dell’Uefa:. “Considerata la pre ...