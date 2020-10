Dzeko show col Milan | l' urlo a Giacomelli | l' esultanza di rabbia e l' abbraccio a Karsdorp

(Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA - Che serata per Edin. La gara di ieri sera contro ilè stata una vera e propria battaglia, non solo per la qualità dimostrata dai rossoneri che ha costretto la Roma a rimontare il ...

Corriere dello Sport

ROMA - Che serata per Edin Dzeko. La gara di ieri sera contro il Milan è stata una vera e propria battaglia, non solo per la qualità dimostrata dai rossoneri che ha costretto la Roma a rimontare il ...assist per Dzeko, lampi di qualità e pure intensità in mediana. Meno sbarazzino nella ripresa (75’ Cristante 5,5: meno intuizioni rispetto a lORENZO) ...