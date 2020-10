Covid Lazio, il bollettio del 27 ottobre. Roma supera i mille casi: 1.009 in 24 ore. In tutta la Regione 1.993 positivi e 23 morti (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 1.993 i casi di Covid nel Lazio secondo il bollettino del 27 ottobre 2020, con oltre 25mila tamponi, +6.231 rispetto a ieri. I decessi sono stati 23 e 234 i guariti. Migliora quindi... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 1.993 idinelsecondo il bollettino del 272020, con oltre 25mila tamponi, +6.231 rispetto a ieri. I decessi sono stati 23 e 234 i guariti. Migliora quindi...

petergomezblog : Addio Giovanni Bartoloni, capoufficio stampa del Lazio morto per Covid a 51 anni: maestro di garbo e comunicazione… - TuttoMercatoWeb : Allarme Covid in casa Lazio? Tanti assenti nella rifinitura, anche Immobile e Luis Alberto - GoalItalia : Immobile, Luis Alberto e altri 8 non partecipano alla rifinitura: è allarme Covid alla Lazio ?? ??… - CasilinaNews : La situazione di oggi nel #Lazio - LevyGalanti : RT @ilmessaggeroit: Covid Lazio, a Roma oltre mille casi nelle ultime 24 ore. In Regione 1.993 positivi e 23 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio Lazio, è incubo Covid! Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Anderson non partono per Bruges La Gazzetta dello Sport Coronavirus, oggi il Lazio sfiora i duemila casi. Boom di tamponi

Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino di oggi della Regione Lazio dove si sono verificati 23 decessi e ... Prosegue il percorso di potenziamento dei posti letto COVID nelle strutture della rete ...

Coronavirus Covid-19: Osservasalute, “decessi ridotti ora rispetto a prima ondata, ma la curva dei contagi ha andamento esponenziale”

“Decessi per Covid-19 ridotti in questo inizio di seconda ondata rispetto ... 2,4 volte -, terapie intensive +88%), Lazio (ricoveri +1,3 volte rispetto ad aprile, terapie intensive +82%), Sardegna ...

Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino di oggi della Regione Lazio dove si sono verificati 23 decessi e ... Prosegue il percorso di potenziamento dei posti letto COVID nelle strutture della rete ...“Decessi per Covid-19 ridotti in questo inizio di seconda ondata rispetto ... 2,4 volte -, terapie intensive +88%), Lazio (ricoveri +1,3 volte rispetto ad aprile, terapie intensive +82%), Sardegna ...