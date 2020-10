Coronavirus | Pregliasco | Possibile piegare la curva entro un mese

(Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ottobre 2020 - E' fra gli esperti che avevano chiesto misure più dure per frenare la corsa di Covid-19, specie nelle grandi città. "Ora sono convinto che sialain ...

A dirlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, tra gli esperti che avevano chiesto misure più stringenti per frenare l’espandersi dei contagi di ...Milano, 27 ottobre 2020 - E' fra gli esperti che avevano chiesto misure più dure per frenare la corsa di Covid-19, specie nelle grandi città. "Ora sono convinto che sia possibile piegare la curva in u ...