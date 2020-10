Conte isolato ma saldo in sella. La bussola di Ocone (Di martedì 27 ottobre 2020) Si potrebbe apostrofare Ennio Flaiano e dire che “la situazione è grave ma non è seria”. E d’altronde seria come potrebbe mai esserlo se nessuno ha intenzione di prendersi un minimo di responsabilità, di fare un minimo di autocritica, di impostare un discorso che sia effettivamente rivolto agli italiani e non ad alleati e avversari nel solito permanente posizionamento e riposizionamento di forze in campo che è la cifra della politica italiana attuale? Certo, non è serio stare col “piede in due staffe”, come imputa Nicola Zingaretti a un Matteo Renzi che prima lascia passare, con i membri di Italia Viva presenti nella compagine governativa, l’ultimo Dpcm di Giuseppe Conte, e poi chiede al premier di riscriverlo. Un’umiliazione a cui così brutalmente nessun politico mai si sottoporrebbe, e ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020) Si potrebbe apostrofare Ennio Flaiano e dire che “la situazione è grave ma non è seria”. E d’altronde seria come potrebbe mai esserlo se nessuno ha intenzione di prendersi un minimo di responsabilità, di fare un minimo di autocritica, di impostare un discorso che sia effettivamente rivolto agli italiani e non ad alleati e avversari nel solito permanente posizionamento e riposizionamento di forze in campo che è la cifra della politica italiana attuale? Certo, non è serio stare col “piede in due staffe”, come imputa Nicola Zingaretti a un Matteo Renzi che prima lascia passare, con i membri di Italia Viva presenti nella compagine governativa, l’ultimo Dpcm di Giuseppe, e poi chiede al premier di riscriverlo. Un’umiliazione a cui così brutalmente nessun politico mai si sottoporrebbe, e ...

Ieri ci chiedevamo se Napoli fosse un caso isolato, invece sembra proprio l’inizio di qualcosa”. Ci sono però delle cose da dire sulle rappresaglie verificatesi in diverse città italiane: “In quelle ...

PORDENONE E UDINE - Non un’ordinanza, ma venti ordinanze, per dichiarare “guerra” al Dpcm e mettere definitivamente le Regioni sulle barricate e sfidare il governo sul terreno ...

