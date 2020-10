Ballando con le stelle, Carolyn Smith difende Rossella Erra (video) (Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri, ospite di ‘Storie Italiane’, Guillermo Mariotto, commentando l’ultima puntata di sabato, si è lasciato andare ad una frase infelice nei confronti della signora Rossella Erra (“Una cicciona vestita con gli strass”), che assieme a Gianni Ippoliti e Antonio Razzi, fa parte della giuria popolare dei ‘tributi del popolo’ di ‘Ballando con le stelle’. Ernestino Michielotto: chi è il marito di Carolyn Smith La giurata, ieri sera, ha registrato un lungo messaggio, su Instagram, per rispondere allo stilista. Il video è stato condiviso anche sui social ufficiali del programma condotto da Milly Carlucci. Qui il link ad Instagram “Guillermo, sono la cicciona vestita di strass. Al giorno ... Leggi su gossipblog (Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri, ospite di ‘Storie Italiane’, Guillermo Mariotto, commentando l’ultima puntata di sabato, si è lasciato andare ad una frase infelice nei confronti della signora(“Una cicciona vestita con gli strass”), che assieme a Gianni Ippoliti e Antonio Razzi, fa parte della giuria popolare dei ‘tributi del popolo’ di ‘con le’. Ernestino Michielotto: chi è il marito diLa giurata, ieri sera, ha registrato un lungo messaggio, su Instagram, per rispondere allo stilista. Ilè stato condiviso anche sui social ufficiali del programma condotto da Milly Carlucci. Qui il link ad Instagram “Guillermo, sono la cicciona vestita di strass. Al giorno ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ??Torneo #BallandoConTe ?? Sostieni #GiovanniLupi e #LiviaNulli con un ?? #BallandoConLeStelle - AndreaCorea1 : @stanzaselvaggia Ma Ballando con le stelle si svolge in un luogo chiuso o aperto ? - carmelodipaola : @stanzaselvaggia Non vali nulla neanche come giudice di Ballando con le Stelle. -