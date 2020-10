Andrea Maggi de Il Collegio | «Sarò implacabile»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 ottobre 2020) Nel 1992 Andrea Maggi era all’ultimo anno del liceo classico di Pordenone. «Ero molto appassionato di letteratura e di storia, ma amavo molto meno le materie scientifiche. Ancora oggi mi capita di sognare il professore del liceo che mi fa domande a cui non sapevo rispondere neanche quando avevo 17 anni», spiega Maggi al telefono poco dopo l’ora di pranzo, reduce da cinque ore di lezione in classe e pronto a partecipare alla riunione per l’elezione dei rappresentanti che lo coinvolgerà di lì a poco. Il 1992 non è un anno casuale, perché è il riferimento temporale della quinta edizione de Il Collegio, il programma cult tra i giovanissimi che torna il 27 ottobre in prima serata su Raidue e che vede Maggi, presente fin dal primo anno, nel ruolo di sé stesso, ossia del docente di italiano. «Negli anni Novanta gli studenti erano molto più preparati degli studenti di oggi perché all’epoca si dava molto valore alla memoria, che oggi è qualcosa che attribuiamo alle macchine», insiste il professore spiegando, con un certo orgoglio, di essere ormai uno degli ultimi a far imparare le poesie a memoria ai ragazzi. L’ultima in ordine di tempo è un sonetto di Iacopo da Lentini che gli ha permesso di «tornare a casa con gioia» dopo una giornata in classe, bardato di mascherina.