Tutti gli errori di Conte che ci hanno portato al nuovo lockdown, sì, è colpa del governo, (Di lunedì 26 ottobre 2020) Peggio di un lockdown c'è solo un lockdown mascherato di un un mese con alto rischio di nuovi DPCM e nuove restrizioni. Il premier Conte lo ha annunciato chiedendo agli italiani un altro sforzo ma in ... Leggi su today (Di lunedì 26 ottobre 2020) Peggio di unc'è solo unmascherato di un un mese con alto rischio di nuovi DPCM e nuove restrizioni. Il premierlo ha annunciato chiedendo agli italiani un altro sforzo ma in ...

RaiTre : Quando si indossa una mascherina chirurgica lo si fa per proteggere gli altri. funziona se tutti quanti la indossan… - giuliainnocenzi : È scandaloso!Mentre votavano per chiamare gli hamburger vegani “hamburger”,e oggi tutti titolano su questo, i parla… - CarloCalenda : Dall’inizio della pandemia ho visto politici dire tutto e il contrario di tutto a ogni cambiamento dell’andamento d… - giuseppeargent3 : Elezioni USA. Secondo me, se vince Trump, potrebbe salvare dal disastro economico e sociale gli USA; se, invece vin… - elisamariano16 : @MassimoGalli51 Professore apra gli occhi a tutti per favore! Le istituzioni non sono sul pezzo, non sono sul pezzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli Covid: “Vaccino per tutti gli italiani entro giugno”. L’intervista QuiFinanza Ilaria Capua, sospetto-coronavirus: "Mi ha colpito una fortissima sinusite. Colpa della mascherina?"

“Quest’estate mi è scoppiata una sinusite che secondo me era da mascherina”. Ilaria Capua è testimone di cosa potrebbe causare la mascherina, che però è uno dei pochi strumenti davvero efficaci per co ...

Dottoressa del reparto covid di Bari si sfoga: «Solo rinviato di qualche giorno l’inizio di sei mesi di morte»

Un appello accorato quello di una specializzanda che lavora in un reparto covid. Lucilla Crudele, specializzanda del Policlinico di Bari ha scritto un lungo post su Facebook in cui descrive ...

“Quest’estate mi è scoppiata una sinusite che secondo me era da mascherina”. Ilaria Capua è testimone di cosa potrebbe causare la mascherina, che però è uno dei pochi strumenti davvero efficaci per co ...Un appello accorato quello di una specializzanda che lavora in un reparto covid. Lucilla Crudele, specializzanda del Policlinico di Bari ha scritto un lungo post su Facebook in cui descrive ...