Trump vs Biden, le differenze nei programmi (Di lunedì 26 ottobre 2020) A ormai pochi giorni dalle presidenziali del 3 novembre, il duello tra Donald Trump e Joe Biden si sta facendo sempre più serrato, attraversando numerosi fronti che vedono i due candidati fortemente contrapposti. Clima ed energia Donald Trump si è sempre detto fermamente favorevole alla fratturazione idraulica: controversa tecnica di estrazione del gas naturale e del petrolio, particolarmente diffusa in Stati come il Texas e la Pennsylvania. Molto più ambigua, su questo fronte, si è invece rivelata la posizione di Joe Biden. Nel luglio del 2019, l'ex vicepresidente aveva detto di voler vietare la pratica, mentre – una volta conquistata la nomination democratica – ha attenuato la propria posizione in materia. Il fatto tuttavia di essersi scelto come vice Kamala Harris ha acuito ...

