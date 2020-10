Trump attacca Borat: “Per me è un viscido” (Di lunedì 26 ottobre 2020) A pochi giorni dall’uscita del film, non si fanno attendere le polemiche. Al centro del dibattito mediatico il Presidente in persona, Donald Trump. Il sequel di Borat non è piaciuto particolarmente alla più alta carica degli Stati Uniti d’America che si è scagliato contro Sasha Baron Cohen. Come suo solito non ha risparmiato le parole verso l’attore e il personaggio interpretato nel film. Donald Trump – Photo Credits: CinemaBlendContro Borat su Twitter Trump si è espresso così su Twitter: “Sasha Baron Cohen è un tipo falso e non lo trovo divertente. Per me è un viscido.” Immediata la risposta dell’attore che, con ironia, ha commentato: “Donald, apprezzo la pubblicità gratuita per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) A pochi giorni dall’uscita del film, non si fanno attendere le polemiche. Al centro del dibattito mediatico il Presidente in persona, Donald. Il sequel dinon è piaciuto particolarmente alla più alta carica degli Stati Uniti d’America che si è scagliato contro Sasha Baron Cohen. Come suo solito non ha risparmiato le parole verso l’attore e il personaggio interpretato nel film. Donald– Photo Credits: CinemaBlendControsu Twittersi è espresso così su Twitter: “Sasha Baron Cohen è un tipo falso e non lo trovo divertente. Per me è un viscido.” Immediata la risposta dell’attore che, con ironia, ha commentato: “Donald, apprezzo la pubblicità gratuita per ...

ytali_ : #Trump attacca #Biden, ma sorvola sui temi che stanno a cuore agli americani, come l’economia e il coronavirus. Sec… - parolacce : #Usa, il presidente #Trump attacca il #comico #BaronCohen per ilnuovo film #Borat che lo prende in giro: 'Non lo tr… - 4nemesi : @idealista1770 Sciocca strategia comunicativa che usano tutti, in questo caso contro Trump o Biden Si demonizza l'a… - DonatoSaliola : RT @f_ronchetti: Li-Meng Yan è intellettualmente disonesta. Attacca la Cina per questioni squisitamente politiche legate all'indipendenza d… - rpalazzolo : RT @f_ronchetti: Li-Meng Yan è intellettualmente disonesta. Attacca la Cina per questioni squisitamente politiche legate all'indipendenza d… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump attacca Donald Trump attacca: "La gente è stanca di Fauci e tutti quegli idioti" Rai News Francesco lancia la sfida a Trump con il primo cardinale afroamericano

L’arcivescovo di Washington, Wilton Gregory, è uno dei 13 nuovi porporati annunciati dal Papa. Sgridò Donald per l’uso politico della religione ...

Usa 2020, oltre 58 milioni di voti anticipati: sono già più del 2016

Oltre 58,7 milioni di elettori statunitensi hanno già votato anticipatamente per posta o di persona: la cifra, a nove giorni dall’election day, ha già superato quella dell'early vote del 2016. Intanto ...

L’arcivescovo di Washington, Wilton Gregory, è uno dei 13 nuovi porporati annunciati dal Papa. Sgridò Donald per l’uso politico della religione ...Oltre 58,7 milioni di elettori statunitensi hanno già votato anticipatamente per posta o di persona: la cifra, a nove giorni dall’election day, ha già superato quella dell'early vote del 2016. Intanto ...