Sta davvero cambiando tutto nel mondo arabo | finalmente

(Di lunedì 26 ottobre 2020) È effettivamente storica la decisione del Sudan del 23 ottobre di riconoscere Israele e di aprire relazioni diplomatiche con Gerusalemme, aderendo così all’Accordo di Abramo. Grande paese, un tempo parte dell’Egitto, il Sudan ha sempre infatti combattuto con energia dal 1948 in poi tutte le guerre arabe contro Israele ed è stato un avversario duro e combattivo dello Stato ebraico, mentre i piccoli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein, che sono stati gli apripista dell’Accordo, nei fatti mai hanno combattuto lo Stato Ebraico. Non solo, i militari sudanesi che fecero il golpe del 1989 a Khartoum, capeggiati dal colonnello Ahmed al Beshir, rivendicarono la loro legittimità proprio per essere stati in prima linea contro Israele nella guerra del Kippur del 1973. A Khartoum, inoltre e non a caso, nel settembre del 1967 la Lega ...