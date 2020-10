Spadafora | “Ronaldo ha violato il protocollo | c’è un’indagine in corso”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La Serie A non rischia di interrompersi prima, lo assicura il ministro dello Sport Vincenzointervenuto nella trasmissione ‘Che tempo che fa’ su Rai 3. il virus però non segue previsioni, lo dimostra l’impennata della curva dei contagi. A fronte della quale, secondo il ministro, non c’è stato un lavoro accurato in estate da parte di tutti: “Abbiamo vissuto una prima fase in cui abbiamo avuto il coraggio di prendere decisioni drastiche che ci hanno salvato, anche rispetto ad altri Paesi – analizza– Purtroppo oggi, è una critica che va anche a me stesso, le misure pensate durante l’estate per prevenire questa seconda ondata, misure prese come sistema Paese, Governo, regioni e una parte di cittadini, non hanno prodotto gli effetti che aspettavamo. Questo è un ...