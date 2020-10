Sono ben messo e lei mi scrive Ma a chi mancava Balotelli in tv?

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Francesca Galici Marionella casa del Grande Fratello si è esibito in una sequela di battute di cattivo gusto ed evitabili, ecco perché è il nostro personaggio della settimana Cosa spinge un calciatore come Marioa entrare nella casa del Grande Fratello per regalare al pubblico uno spettacolo così indecoroso? Qualcuno può pensare i soldi ma non è certo il cachet come ospite di un reality a cambiare la vita a uno come lui. La produzione l'ha chiamato per fare una sorpresa a suo fratello Enock, concorrente di questa edizione. Ma una semplice apparizione si è trasformata in un teatrino grottesco, nel quale al calciatore è stato concesso l'insulto libero... E davvero sentivamo il bisogno di sapere chece l'ha più lungo di Francesco ...