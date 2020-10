Smart working per privati e PA, ospiti a casa: ecco cosa cambia con il nuovo Dpcm (Di lunedì 26 ottobre 2020) «Con riguardo alle abitazioni private - si legge nel testo definitivo, già in Gazzetta Ufficiale - è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze ... Leggi su corriere (Di lunedì 26 ottobre 2020) «Con riguardo alle abitazioni private - si legge nel testo definitivo, già in Gazzetta Ufficiale - è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze ...

MassimoBoldi : E’ tutto sbagliato , ad iniziare dallo “Smart Working” - borghi_claudio : @duelle_ Lo smart working diventerà molto presto smart pay - fanpage : Matteo Salvini dice no allo smart working - Manierosanero : In questo periodo di smart-working, meno problemi per i cittadini e per l'Amministrazione #comunepalermo… - Gianniveneri1 : @matteosalvinimi @LegaSalvini per favore eliminate tutte le burocrazie inutili che ci portiamo dietro da decenni ch… -