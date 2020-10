Se in isolamento o quarantena prof devono fare Dad (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel caso in cui il docente sia in isolamento fiduciario perchè sono stati trovati alunni o studenti positivi al covid “le prestazioni lavorative dei docenti, si sostanziano nelle attività di didattica digitale integrata per garantire la realizzazione in concreto del diritto allo studio”. Lo precisa in una circolare diffusa oggi il capo dipartimento del ministero dell’Istruzione. “Fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse”, ricorda il Ministero dell’Istruzione riferendosi allo status del personale docente in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel caso in cui il docente sia infiduciario perchè sono stati trovati alunni o studenti positivi al covid “le prestazioni lavorative dei docenti, si sostanziano nelle attività di didattica digitale integrata per garantire la realizzazione in concreto del diritto allo studio”. Lo precisa in una circolare diffusa oggi il capo dipartimento del ministero dell’Istruzione. “Fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attivitàessionale in forme diverse”, ricorda il Ministero dell’Istruzione riferendosi allo status del personale docente ino indomiciliare fiduciario.

ilpost : Quali sono i sintomi più comuni, chi chiamare, che differenza c'è tra quarantena e isolamento, che cos'è un contatt… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Se in isolamento o quarantena prof devono fare Dad - MassimoChiaram7 : RT @HuffPostItalia: Se in isolamento o quarantena prof devono fare Dad - HuffPostItalia : Se in isolamento o quarantena prof devono fare Dad - Roby_Giordano : Scuola e Covid: Se in isolamento o quarantena i prof devono fare la dad. Lo precisa in una circolare diffusa oggi i… -